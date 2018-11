Quotensieg im Doppelpack: Das Erste liegt mit seinen Serien vorn

Das Erste punktet mit zwei Serien direkt hintereinander. Das ZDF zeigt eine Geschichtsdoku, die deutlich weniger Zuschauer hat. Die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" liegt noch davor.



Die Zuschauer brauchten am Dienstagabend nicht lange überlegen. Das Erste lag mit deutlichem Abstand vorn: Die Anwaltserie "Die Kanzlei" kam zum Start der neuen vierten Staffel auf 4,57 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 14,8 Prozent. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" gleich im Anschluss daran hatte mit 4,94 Millionen Zuschauern (16,2 Prozent) noch einige Zuschauer mehr. Die "Tageschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 4,52 Millionen (15,1 Prozent).