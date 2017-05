Quotenstarkes Wochenende für Sky dank letztem Spieltag

Die Bundesliga hat ihren letzten Spieltag hinter sich und auch für den Pay-TV-Channel Sky war es ein ereignisreiches Wochenende. Beinahe 2 Millionen Menschen sahen zu.



Mit Spielen wie Dortmunds Sieg über Bremen hat der Bezahl-Sender Sky am Wochenende eine hohe Reichweite erzielen können. 1,92 Millionen Zuschauer ab 3 drei Jahren verfolgten am Samstag den letzten Spieltag, wobei sich diese Zahl zu 1,59 Millionen auf das lineare Fernsehen daheim und 0,33 Millionen auf das mobile Sky Go verteilt.