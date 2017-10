RB Leipzig endlich auch im Free-TV

Nach dem die ersten drei Spiele von RB Leipzig nur im Pay-TV zu sehen waren, dürfen sich die Fans der Leipziger Mannschaft am vierten Spieltag der UEFA Champions League auf eine Übertragung im Free-TV freuen.



Am Mittwoch, den 1. November, überträgt das ZDF erstmals ein Spiel von RB Leipzig in der UEFA Champions League. Ab 20.20 Uhr überträgt der Sender das Spiel gegen den FC Porto live aus dem Estadio do Dragao der portugiesischen Hafen-Metropole.