RB Leipzig gegen FC Bayern: Live im Ersten

Ende Oktober treffen RB Leipzig und der FC Bayern in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Das Erste überträgt das Spiel live im Free-TV.



Im Kampf um den DFB-Pokal erwartet die Fans nächsten Monat ein echtes Topspiel: RB Leipzig und FC Bayern treten am 25. Oktober um 20.45 Uhr gegeneinander an. Zu sehen ist das Spektakel im Free-TV im Ersten. Am gleichen Tage laufen auch noch die Spiele zwischen dem Hertha BSC und 1. FC Köln, dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 sowie Werder Bremen und TSG 1899 Hoffenheim.