RBB-Chefin Schlesinger: Wir kommen nicht schnell genug hinterher

Nach Überzeugung von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger müssen Sender und Medienaufsicht schneller auf den Wandel der Branche reagieren.



"Da muss mehr passieren", sagte Schlesinger am Montag bei der Media Convention Berlin (MCB), die parallel zur Digitalkonferenz Republica (6. bis 8. Mai) stattfindet. Bedenklich sei, wenn Menschen Angst hätten, im Internet nicht mehr zwischen glaubwürdigen Nachrichten und Fake News unterscheiden zu können, sagte Schlesinger mit Bezug auf eine aktuelle Forsa-Umfrage, nach der sich 82 Prozent der Befragten Sorgen machen über politische Desinformation im Zusammenhang mit der Europawahl.