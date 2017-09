RBB: Direktoren bleiben nach Wahl im Amt

Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wurden die bisherigen Direktoren vom Rundfunkrat wiedergewählt. Das entspricht auch dem Wunsch der Intendantin Patricia Schlesinger.



Schon seit 2003 und damit seit der Gründung des Sendehauses sind Hagen Brandstäter und Nawid Goudarzi in ihren Funktionen als Verwaltungsdirektor respektive Direktor für den Rundfunk Berlin-Brandenburg tätig. Nach der gestrigen Wahl werden sie ihre nächste Amtszeit im Mai 2018 antreten.