RBB: Jens Riehle neuer führender Programm-Manager

Der durch die Abwanderung von Moritz Pohl zu RTL war der Posten als Leiter der Abteilung Programm-Management vakant. Seit Monatsanfang ist in Person von Jens Riehle Ersatz gefunden.



Jens Riehle (53) ist seit dem 1. November neuer Leiter des Bereichs Programm-Management des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er übernimmt die Aufgabe von Moritz Pohl, der im Herbst zu RTL wechselte. Riehle war zuvor Abteilungsleiter für das RBB-Regionalmagazin "zibb" und das Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT."