RBB: Kim Fisher fährt im Imbisswagen durch Brandenburg

Kim Fisher bekommt von Rundfunk Berlin-Brandenburg eine neue Sendung spendiert. In dieser fährt sie mit einem Imbisswagen durchs Land.



"Mein wunderbarer Imbiss" ist ähnlich konzipiert, wie der Name erahnen lässt. Kim Fisher reist durch die ostdeutsche Provinz und unterhält sich mit den Menschen vor Ort über die großen und kleine Dinge des Lebens. Ob sich die neue Sendung von Sängerin, Autorin und Schauspielerin Kim Fisher behaupten kann, wird sich ab kommenden Freitag um 20.15 Uhr im RBB zeigen.