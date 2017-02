RBB: Martina Zöllner übernimmt "Doku und Fiktion"

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) baut intern um und schafft den neuen Programmbereich "Doku und Fiktion", für den mit Martina Zöllner auch schon eine Leitung gefunden wurde.



Martina Zöllner leitet vom 1. Juni an den neu geschaffenen Programmbereich "Doku und Fiktion" im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Sie wechselt vom Südwestrundfunk (SWR) zum RBB, wo sie zuletzt die Hauptabteilung "Film und Doku" leitete. Im neuen Programmbereich führt der RBB seine bislang getrennt arbeitenden Abteilungen "Film" und "Dokumentation und Zeitgeschehen" sowie seine Arte-Redaktion zusammen.