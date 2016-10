RBB: Neue Intendantin will Programm umbauen

Mit einem neuen Programm will die neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, dem Quotentief des Fernsehsenders entgegenwirken. Dabei sollen vor allem der investigative Journalismus und Film gestärkt werden.



Mit einer Konzentration auf Informationssendungen um 20.15 Uhr will die neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, das schwächelnde TV-Programm des Senders reformieren. Zudem setze sie auf eine Stärkung des investigativen Journalismus und des Films, sagte Schlesinger, die am Samstag 100 Tage in ihrem neuen Amt ist.



Die geplante Reform, über die der RBB bereits in der vergangenen Woche informiert hatte, hat ein Volumen von 6,7 Millionen Euro, davon werden 5 Millionen Euro intern umgeschichtet. "Das heißt im Klartext, wir müssen bestimmte Sendungen sterben lassen, um Neues zu ermöglichen." Da habe sie auch Widerstände erlebt. "Menschen, die eine Sendung einstellen sollen, sind erstmal nicht fröhlich. Das nehme ich auch ernst".