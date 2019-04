RBB: Neue Reportagereihe "Besser geht immer" im Fernsehen

Von anderen lernen, auf andere schauen: Die Journalistin Astrid Frohloff geht in ihrer Reportagereihe "Besser geht immer" den Fragen nach, was andere besser machen und was wir von ihnen lernen können.



Mit der neuen Reportagereihe "Besser geht immer" begibt sich Astrid Frohloff am Montag, 13. Mai, 21 Uhr erstmals im RBB-Fernsehen auf Reisen, um kleine und große Erfolgsgeschichten zu finden. Im Sinne eines "konstruktiven Journalismus" spürt die Journalistin neue Wege, kluge Köpfe und überraschende Ideen auf.