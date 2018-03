RBB: Neuer DAB-Plus-Sender in Betrieb genommen

In Berlin hat der RBB einen neuen Sender fürs DAB-Plus-Netz gestartet. Damit gehen auch einige Programmverschiebungen einher.



Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg jetzt bekanntgibt, wurde am heutigen 1. März ein neuer Sender am Berliner Scholzplatz in Betrieb genommen. Das Programm Cosmo, vormals im Kanal 7D zu finden, wechselt auf den neuen Standort 10B. So soll Cosmo in ganz Berlin und auch in weiten Teilen Brandenburgs zu empfangen sein.