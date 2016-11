RBB: Neues Comedy-Format mit Dieter Nuhr

Mit einem unverbrauchten Konzept startet Dieter Nuhr im RBB. Der Comedian lässt in "nuhr gefragt - Die Pro & Contra Comedy" Kollegen zu moralischen Themen debattieren.



Dieter Nuhr kommt mit einem neuen Format ins RBB Fernsehen. "nuhr gefragt - Die Pro & Contra-Comedy" startet am 4. Dezember. Die fünf weiteren Folgen werden wie auch der Auftakt am Sonntagabend ausgestrahlt. Lediglich die Uhrzeit ändert sich und so zeigt das Rbb Fernsehen das Format am 11. und 18. Dezember um 23.00 Uhr, am 8. und 15. Januar um 22.00 Uhr und am 22. Januar erneut um 23.00 Uhr.