RBB: Programmdirektorin verlässt Sendeanstalt

Personelle Veränderungen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) vor der Umsetzung der Programmreform: Programmdirektorin Claudia Nothelle kehrt der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt den Rücken.



Programmdirektorin Claudia Nothelle verlässt den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zum Ende des Jahres. Der Schritt erfolge auf eigenen Wunsch, wie der RBB am Mittwoch mitteilte. "Der RBB ist heute ein sehr gut aufgestellter multimedialer Sender. Dieser lange Prozess war eine große Herausforderung innerhalb der ARD und ich bin froh, dass ich ihn zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im RBB erfolgreich voranbringen konnte", sagte die 52-Jährige in der Mitteilung. Sie wolle diese Erfahrungen nun an anderer Stelle einbringen. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger würdigte Nothelles Arbeit als Programmdirektorin.