RBB-Rundfunkrat bestätigt von Kirchbach als Vorsitzende

Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg hat gewählt und dabei Friederike von Kirchbach im Amt als Vorsitzende des Rundfunkrates bestätigt.



Am Donnerstag wurde Friederike von Kirchbach in ihrem Amt als Vorsitzende des Rundfunkrats des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bestätigt. Bereits seit Januar 2013 hat sie den Vorsitz des Gremiums inne, seit 2007 gehört sie dem Rat an.