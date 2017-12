RBB: Sondersendungen zum Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Zum ersten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz zeigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) eine Sonderprogrammierung. Dabei wird unter anderem die Gedenkstunde aus dem Berliner Abgeordnetenhaus live übertragen.



Einem Jahr nachdem der Terrorist Anis Amri mit einem LKW in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidtplatz gefahren ist, treffen sich Opfer und Angehörige in zu einer Gedenkstunde. Der RBB strahlt aus dem traurigen mehrere Sondersendungen aus. Das Spezialprogramm zu den dramatischen Ereignissen vor einem Jahr startet ab 12.45 Uhr.