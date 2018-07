RBB gibt im juristischen Streit mit regionalen Verlegern nach

Das Online-Angebot des 23. Januar 2017 war nicht rechtens. Der RBB greift dem neuen Telemedienvertrag vor und wird sich ähnlich wie der WDR im Netz nun in Zurückhaltung üben. Veranlasst hat das ein nun beendeter Rechtsstreit.



Welchen Content dürfen die öffentlich-rechtlichen im Internet anbieten und welchen nicht? Diese Frage treibt Juristen und Verleger seit längerem um. Letztere bangen um ihre Existenz, sollten die öffentlich-rechtlichen Anstalten weiter in Geschäftsbereichen der Zeitungsverlage und deren Nachrichtenseiten vordringen.



Dabei spielt der Begriff der Presseähnlichkeit eine zentrale Rolle. Im juristischen Kern geht es um den Umfang der angebotenen Texte. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg im juristischen Streit mit fünf regionalen Zeitungenüber sein Angebot rbb24.de kassiert.



Das Potsdamer Landesgericht hat an diesem Mittwoch das Online-Nachrichtenangebot des RBB vom 23. Januar 2017 als unzulässig eingestuft. Die Urteilsbegründung steht noch aus.