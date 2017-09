RBB produziert zusammen mit polnischer Zeitung Gazeta Wyborcza

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg produziert ab sofort das deutsch-polnische Magazin "Kowalski & Schmidt" in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Damit soll auch der Dialog zwischen Polen und Deutschland neu belebt werden.



