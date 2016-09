RBB reformiert das Fernsehprogramm von Grund auf

Das RBB strebt maßgebliche Änderungen beim Fernsehprogramm an. Der Umbau der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt beginnt im Frühjahr 2017 und bringt zahlreiche neue Sendungen mit sich.



Beim RBB stehen große Veränderungen an. Ab dem kommenden Frühjahr wird das Fernsehprogramm grundlegenden Eingriffen unterzogen. Dadurch müssen sich Zuschauer von manchen Sendungen verabschieden. Andere Sendungen stoßen neu dazu. Laut Intendantin Patricia Schlesiger möchte die Fernsehanstalt damit eine Durststrecke überwinden und die Wahrnehmung der Region Berlin Brandenburg steigern.