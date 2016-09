RBB schickt Michael Kessler mit Seifenkiste an die Oder

"Mit der Seifenkiste an der Oder" heißt die neue Expedition auf die das RBB Michael Kessler schickt. Mit der Seifenkiste erkundet er an 12 Drehtagen die Region.



Seit dem Montag befindet sich Michael Kessler für das RBB auf einer etwas außergewöhnlichen Expedition. Er begibt sich mit einer winzigen Seifenkiste die Oder entlang. 12 Drehtage sind für "Mit der Seifenkiste an der Oder" vorgesehen. Los ging es auf einem der schönsten Radwege Deutschlands ab dem kleinen Örtchen Neißemünde.