RBB startet neue Staffel der jungen Filmreihe "Debüt im RBB"

Seit fünf Jahren gibt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) mit seiner Filmreihe "Debüt im RBB" dem deutschsprachigen Filmnachwuchs eine regelmäßige Plattform. Am 4. Oktober startet die zehnte Staffel.



Den Auftakt macht Bernadette Knollers Film "Ferien" um 24 Uhr. "Ferien" der Absolventin der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" ist ein zauberhaft-tragikomischer Film über eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst.



Die junge Jura Absolventin Vivi wird nach dem ersten Staatsexamen durch ihren dynamischen Vater zur Erholung übers Wochenende auf eine Nordseeinsel gebracht. Am Ende des Urlaubs bleibt sie auf der Insel, sucht sich einen Job und nimmt sich ein Zimmer bei der lustigen Biene. Bis diese abhaut und Vivi plötzlich da steht mit fremden Kindern, Aalen und neuen Problemen.