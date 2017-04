RBB startet noch 2017 Ausbau von DAB Plus

Cottbus kann sich auf Digitalradio freuen. Der RBB wartet nicht mehr ab, sondern legt bereits dieses Jahr mit dem Ausbau des DAB-Plus-Empfanggebiets in Brandenburg los.



Eigentlich wollte man beim RBB noch einen endgültigen Abschalttermin für das UKW-Signal abwarten. Die jüngste öffentliche Diskussion darüber hat den Sender aber nun dazu bewogen die Vebreitung seines Digitalradioangebots früher als geplant auszuweiten.