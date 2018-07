RBB treibt Reform weiter voran

Die Programmreform des RBB geht weiter. So wird aus "RBB aktuell" nun "RBB24", die aus dem Web bekannte Marke. Aber es bleibt nicht nur bei neuen Namen. Auch neue Inhalte kommen.



Um das von schlechten Zuschauerquoten geplagte Dritte neu zu beleben, treibt die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ihre Reform weiter voran. So werden die Nachrichten des Senders nun unter einer einheitliche Marke laufen. Warum sollen sie auch im Internet anders heißen als im TV? Deshalb wird aus "RBB aktuell" nun "RBB 24". Das bestätigte Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus dem "Tagesspiegel". Die Sendungen "Brandenburg aktuell" und "Abendschau" werden aber weiterhin unter den jetzigen Titeln laufen.