RBB zeigt ICE-Panoramafahrt mit Führerhausblick

Wer schon immer mal auf einem ICE-Fahrersitz Platz nehmen wollte, kann seinem Traum jetzt äußerst nahe kommen: Eine Fahrt auf der neuen Schnellstrecke München-Berlin wurde aus dem Führerhaus aufgenommen - der Film läuft am Wochenende in voller Länge beim RBB.



Auch wer als Kind nicht mit einer Modelleisenbahn gespielt hat, könnte bei dem Programm auf seine Kosten kommen: Die rauschende Fahrt eines Expresszugs von München nach Berlin hat sicherlich nicht nur für Schienenverkehrs-Enthusiasten etwas zu bieten.