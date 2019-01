RT Deutsch will Berichterstattung ausbauen

Nachdem vor Wochenfrist ans Licht gekommen war, dass der ehemalige MDR-Chefredakteur Wolfgang Kenntemich sich für den von Russland finanzierten Sender RT Deutsch einsetzen soll, will der Online-Kanal nun auch offiziell seine Berichterstattung in Deutschland ausbauen.



Geplant sei zum einen, sich von einem "Beirat renommierter deutscher Persönlichkeiten aus den wichtigsten gesellschaftlichen Gruppierungen" begleiten und kontrollieren zu lassen, teilte der RT-Deutsch-Geschäftsführer Ivan Rodionov am Freitag mit. "Um das Publikum besser erreichen zu können, arbeiten wir darüber hinaus seit einiger Zeit an der eventuellen Erweiterung unser Verbreitungsmöglichkeiten." Der heutige vom russischen Staat finanzierte Fernsehsender RT ging 2005 als Russia Today an den Start.



Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte die Landesmedienanstalten am Freitag auf, keine Rundfunklizenz für RT Deutsch zu erteilen.