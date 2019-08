RTL 2 Soap-Star Kantorek und Frau sterben bei Unfall an Autobahn

Der TV-Darsteller Ingo Kantorek (44) und seine Frau (48) sind bei einem Unfall auf einem Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg ums Leben gekommen.



Das sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei. Kantorek spielte in der Reality-Soap "Köln 50667" bei RTL 2 die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski. Zunächst hatten "Bild"-Zeitung und "Tag24" darüber berichtet.



"Köln 50667"-Produzent Felix Wesseler sagte nach RTL-Angaben: "Wir sind geschockt und voller Anteilnahme und können selber noch nicht richtig fassen, was passiert ist." Nach Angaben des Senders kamen Kantorek und seine Frau gerade aus dem Urlaub.