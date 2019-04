RTL 2: Spezial-Folge "Die Geissens" mit Promi-Duell am Grill

Mitte Mai geht es heiß bei RTL 2 und Geissens zu. Denn dann wird angegrillt bei Promi-Familie. Das neue BBQ-Haus soll dabei gebührend eingeweiht werden.



Dabei stehen Carmen und Robert nicht selbst am Grill, sondern vier motivierte Promis, die stellvertretend für die beiden in zwei Teams ihr Bestes an den heißen Kohlen geben.