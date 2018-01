RTL 2: Start von "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe"

RTL 2 startet die erste deutsche Doku-Serie im Fitness-Kosmos. Auf den Kanaren kämpfen zehn Kandidaten um einen Job als Personal Trainer. Dabei wird es nicht nur hoch, sondern anscheinend auch heiß her gehen.



Ran an den Speck! Am 12. Februar startet RTL 2 ein neues Format namens "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe". Die Doku-Reihe wird vorerst werktags um 17 Uhr ausgestrahlt und umfasst in seiner ersten Staffel insgesamt 15 Folgen.