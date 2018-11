RTL 2: "The Dome" heute live bei Youtube, morgen im TV

Das musikalische Fernseh-Spektakel bot um die Jahrtausendwende große Line-Ups in ebenso großen Hallen. Nun geht die Show mit neuem Konzept bei RTL 2 wieder an den Start.



Ganze 64 mal zündete mit "The Dome" in großen Hallen zwischen Berlin und Ruhrgebiet zwischen 1997 und 2012 ein Musik-Event vor großem Teenie-Publikum – wobei die ersten Veranstaltungen Ende der Neunziger mit dem Who's Who des Euro-Pop aufwarten konnten, die Attraktivität des Line-Ups mit dem zusehenden Erliegen der Eurodance-Welle und Castingband-Euphorie dann auch bald abflachte.