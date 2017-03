RTL 2 You feiert 100. Folge "Berlyn"

Es darf gefeiert werden - die hundertste Folge der Selfie-Soap "Berlyn" steht bei RTL 2 You ins Haus. Das Streaming- und On-Demand-Angebot des Münchner Privatsenders ging im Juni 2016 online.



Am heutigen Freitag um 22.05 Uhr läuft die 100. Folge "Berlyn" auf RTL 2 You. Das ist für die Darsteller um Jimi Blue Ochsenknecht und die Bloggerin Anouschka Marlene selbstverständlich ein Grund zum Feiern.