RTL 2 You sichert sich drei neue Formate

RTL 2 You baut weiter auf Youtuber. Der Streamingdienst des Münchner Fernsehsenders hat drei Formate mit den Youtuberinnen Snukieful, DominoKati und Diana zur Löwen an Land gezogen.



Das Streaming- und On-Demand-Angebot von RTL 2 kooperiert in Zukunft mit "Makers Studios", die zum Disney-Konzern gehören. Die Zusammenarbeit beinhaltet drei Exklusiv-Formate, sowie weitere lizenzierte Inhalte von Youtube-Kanälen.