RTL 2 feiert Schwarzeneggers 70. Geburtstag mit Filmmarathon

TV-Sender RTL 2 nimmt den Geburtstag des Action-Stars zum Anlass, um den Zuschauer drei Tage lang die Schwarzenegger-Klassiker zu zeigen: Vom Terminator über Maggie bis zu Conan - sie sind alle dabei.



Zum 70. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger kommen deutsche Fans des Schauspieler voll auf ihre Kosten. RTL 2 will einige seiner Filme ein ganzes Wochenende lang im Free-TV zeigen. Vom heutigen Freitag bis Sonntag soll die Geburtstags-Filmsause steigen.