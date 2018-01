RTL 2 geht "Pop Giganten" und ihren "Black Hits" auf die Spur

Bei der Dokumentations-Reihe "Pop Giganten" zeigt RTL 2 die Stars der Black-Music-Szene und erzählt die Geschichten ihrer größten Hits. Bruno Mars, Nelly, Rihanna und 50 Cent sind nur einige der "Black Hits"-Protagonisten.



Die Doku-Reihe "Pop-Giganten" feiert beim TV-Sender RTL 2 am 9. Januar Black-Music-Hits der letzten 30 Jahren. Aus den 90ern mit dabei sind beispielsweise die Songs "U Can't Touch This" von MC Hammer oder auch Notorious B.I.G. mit "Hypnotize".