RTL 2 kämpft gegen Mobbing an deutschen Schulen

Während der Schulzeit wird ist jedes sechste Kind von Mobbing betroffen. Eine neue Doku-Soap auf RTL 2 möchte dieses Problem in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.



Ab Montag, 9. April besucht Carsten Stahl für die Sendung "Stahl:hart gegen Mobbing" Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfen und Täter wachzurütteln.