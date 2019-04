RTL 2 startet Jugendserie "Wir sind jetzt" bei TV Now

RTL 2 und TV Now bringen das Leben junger Menschen in einer neuen Serie auf den Bildschirm. "Wir sind jetzt" läuft zunächst einmal nur online.



Die neue Serie ab 27. April zeigt den Umgang von jungen Menschen mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. In den Hauptrollen spielen Lisa-Marie Koroll, Justus Czaja, Soma Pysall, Gustav Schmidt, Gina Stiebitz, Nele Trebs und Julia Wulf.