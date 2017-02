RTL: "Alarm für Cobra 11" startet in neue Staffel

Im April kehrt die Actionserie "Alarm für Kobra 11" mit einer neuen Staffel bei RTL zurück - obwohl die beiden Ermittler erst einmal in den Urlaub fahren. Der irritiert dann doch sehr: mit FKK-Urlaubern und einem mysteriösen Fall.



Sieben neue Folgen umfasst die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". Dabei startet das Ermittler-Duo Semir (Erdogan Atalay) und Paul (Daniel Roesner) im Auftakt am 6. April um 20.15 Uhr erst einmal in den Urlaub in Richtung Insel Rügen.