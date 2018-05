RTL: Aus für "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle"

Die Show der TV-Urgesteine "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" ist Geschichte. Doch die beiden sollen zusammen mit Barbara Schöneberger auf RTL eine neue Show bekommen.



Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk bekommen bei RTL eine neue gemeinsame Show. Am Konzept werde derzeit gerabeitet, sagte eine Sprecherin des Senders am Montag. Der Titel stehe noch nicht fest. Die neue Show solle aber "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" ablösen. Das Format war 2013 gestartet, die letzte Folge war im vergangenen Dezember zu sehen.