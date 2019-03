RTL-Chef Habets: Streaming-Kooperation mit ProSieben zu komplex

RTL macht weiterhin profitable Geschäfte mit seinem TV-Angebot, doch digitale Standbeine gewinnen an Bedeutung. Mit ProSieben will man sich im Streamingmarkt jedoch nicht zusammentun.



Zumindest vorerst will der Chef des RTL-Konzerns, Bert Habets, im Kampf gegen Netflix, Prime und Co sich alleine behaupten. Der TV-Konkurrent hat seine Online-Plattform 7TV für Konkurrenten geöffnet und hat bekundet, auch RTL gern dort zu begrüßen. Für RTL ist es jedoch keine Option sich mit ProSieben zu verbünden, wie unter anderem der Informationsdienst Reuters nach der gestrigen Jahresbilanz-Verkündung. Man sei bei RTL "sehr zuversichtlich, dass wir das als selbständige Einheit entwickeln können, die erfolgreich Wachstum und Größenvorteile erreicht", so Habets.



Der RTL-Chef machte deutlich, dass einem gemeinsames Projekt zu viel Zeit an Anspruch würde. "Das sind komplexe Verhandlungen. Da müssen eine Menge Bestandteile verhandelt werden." In Frankreich hingegen hat RTL eine gemeinsame Videoplattform mit den Rivalen TF1 und France Television angekündigt, wie Reuters weiter berichtet.