RTL-Chef Hoffmann will kein Gebührengeld aber mehr Anerkennung

Anlässlich der Münchner Medientage gab der Senderchef von RTL Frank Hoffmann ein kleines Interview zum Auftrag des Privatfernsehens. Darin erklärt er auch das Profil von RTL.



So sieht Hoffmann im Interview mit "turi2.tv" den Auftrag des Privatfernsehens ganz selbstverständlich im Shareholder Value, also dem Streben nach Profit, aber auch im Public Value, dem (nicht materiellen) Wert für die Öffentlichkeit sozusagen. Nach seiner Meinung bringt RTL beides auf einen Nenner. Der Sender sei hochprofitabel, könne aber daneben auch mit hochwertigem Journalismus aufwarten.