RTL-Chef stellt Legimitation von ARD und ZDF in Frage

Der RTL-Chef Frank Hoffmann bekennt sich zum dualen System beim Fernsehen, möchte aber klarere Spielregeln haben. Vor allem in der besten Sendezeit sieht er keinen Unterschied zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sendern.



In einem Interview mit dem Kölner Stadt Anzeiger kritisiert Hoffmann, dass die ARD und ZDF zu den Hauptsendezeiten mit Krimis oder Gameshows statt mit guten Reportagen der Dokumentationen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Die Sender sollen sich auf ihren eigentlichen Auftrag zu besinnen, ob in Sachen Information, Bildung oder Kultur. Und notfalls sollte auch der Gesetzgeber wieder eingreifen.