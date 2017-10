RTL-Chefin rechnet mit Werbung bei Netflix und Co.

Anke Schäferkordt (54), Chefin der Mediengruppe RTL, glaubt, dass auch die Streamingdienste den Werbemarkt im Visier haben.



"Langfristig könnte sich wohl auch Netflix für Werbung öffnen, ähnlich wie der Bezahlsender Sky es getan hat", sagte Schäferkordt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Und da Amazon in den USA den Werbebereich gerade insgesamt stark ausbaut, ist es nicht ausgeschlossen, dass mittelfristig auch bei Amazon Prime Werbung laufen wird."