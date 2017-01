RTL Crime: 3. Staffel von "How to Get Away with Murder"

Das freut die Crime-Fans: RTL Crime nimmt sich der dritten Staffel von "How to Get Away with Murder" an und der Auftakt verspricht bereits so manches.



Nach dem Cliffhanger der zweiten Staffel von "How To Get Away With Murder" schwebte über den Köpfen vieler Zuschauer ein großes Fragezeichen. Doch mit der dritten Staffel werden nicht sogleich alle offenen Fragen auf einmal beantwortet. Die Macher der Serie lassen ihr Publikum lieber erst einmal zappeln und steigen in den neuen Folgen, die RTL Crime ab März zeigen wird, einige Monate nach den Ereignissen aus dem Finale der zweiten Staffel ein. Natürlich klopfen die Erinnerungen und die Konsequenzen aber immer wieder bei Star-Anwältin Annalise (Viola Davis) an - und so muss sie sich früher oder später damit auseinandersetzen.