RTL Crime bringt Kult-Serie mit Chuck Norris zurück

Der Texas Ranger Chuck Norris ist wieder da. RTL Crime zeigt ab Februar 24 bisher noch nie in Deutschland ausgestrahlte Folgen der Kult-Serie "Walker, Texas Ranger".



Knapp 16 Jahre nach dem Ende der Serie bringt RTL Crime die Kult-Serie "Walker, Texas Ranger" zurück. Damit bringt der Sender auch die beliebte Serie mit Chuck Norris zu einem Ende. Die finalen 24 Folgen wurden nämlich bisher noch nie in Deutschland gezeigt. Ab dem 24. Februar sind sie im Pay-TV bei RTL Crime zu sehen.