RTL Crime kommunziert Starttemin von "Mr. Robot"

Die Story um den menschenscheuen Hacker und die Untergrundorganisation von "Mr. Robot" kommt 2017 ins deutsche Fernsehen. RTL Crime nennt nun den starttermin der mehrfach preisgekrönten Serie.



Die Serie "Mr. Robot" kann sich über zu wenig Anerkennung kaum beklagen. Anfang des Jahres bekam sie einen "Golden Globe", vor kurzem kam sogar eine "Emmy"-Auszeichnung dazu. Bei Kritikern und Zuschauern gilt die Serie als großer Erfolg. RTL Crime bringt die Serie mit Rami Malek und Christian Slater jetzt ins deutsche Fernsehen. Nun hat der Sender auch den Starttermin bekannt gegeben.