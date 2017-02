RTL Crime nimmt "Humans" Staffel 2 ins Programm

RTL Crime macht keine halben Sachen und bleibt deshalb der Sci-Fi-Serie "Humans" weiterhin treu. Die zweite Staffel gibt es ab Ende März.



Die Sci-Fi-Serie "Humans" geht in ihre zweite Staffel. Auch bei RTL Crime. Der Sender gab bekannt, die preisgekrönte Serie ab Donnerstag, den 30. März, um 201.15 Uhr wieder auszustrahlen. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern Gemma Chan ("Jack Ryan: Shadow Recruit"), Katherine Parkinson, Tom Goodman-Hill ("The Imitation Game", "Everest"), Sope Dirisu ("The Huntsman & the Ice Queen"), Ivanno Jeremiah ("The Hollow Crown") sowie Colin Morgan ("Merlin") und Carrie-Anne Moss ("Matrix").