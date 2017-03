RTL Crime zeigt blutige Krimiserie "Lizzie Borden - Kills!"

RTL Crime bringt im Mai "Lizzie Borden - Kills!" nach Deutschland. Eine blutige Krimiserie über einen der rätselhaftesten Fälle der Kriminalgeschichte. Die Rolle der vermutlichen Killerin übernimmt Christina Ricci. Eine Woche vorher strahlt der Sender "Lizzie Borden nahm 'ne Axt" aus.



Er gehört mit zu den rätselhaftesten Kriminalfällen der US-Geschichte, der Fall von Lizzie Borden. Im Jahr 1892 wurde sie des Mordes an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter verdächtigt, ab Mitte Mai wird RTL Crime die daruf basierende Serie "Lizzie Borden - Kills!" zeigen.