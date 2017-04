RTL Crime zeigt im Sommer Doku "Born to Kill: A Class of Evil"

Serienkiller und ihre Geschichten sind Thema der Doku-Reihe "Born to Kill: A Class of Evil". Die Serie startet Anfang Juni auf RTL Crime und erzählt die Geschichten von Altemio Sanchez, Coleman und Brown, Graham Young und weiteren Killern.



Allein einen Mord nachzuvollziehen ist schwer. Viele Motive kommen in Frage: Habgier, psychologische und sexuelle Störungen oder Hass. Aber warum töten Menschen in Serie? Mit Hilfe erfahrener Experten und Ermittler werden in der sechsteiligen Doku-Reihe "Born to Kill: Class of Evil" berüchtigte Serienkiller und deren Geschichte beleuchtet. Die verschiedenen Stereotypen von Straftätern: Sadisten, kaltblütige Liebespaare, die gemeinsam morden oder Kannibalen werden in der Serie aus Großbritannien vorgestellt.