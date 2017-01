RTL Crime zeigt vierte Staffel von "Ripper Street"

"Ripper Street" geht in die vierte Runde. Deutsche TV-Premiere feiert die BBC-Serie in Kürze bei dem Pay-TV-Sender RTL Crime.



Ab dem 24. März macht eine mysteriöse Figur der Kriminalgeschichte Deutsche Fernseher unsicher: Jack the Ripper. An ihn knüpft die Serie "Ripper Street" an, die auf RTL Crime zur Primetime um 20.15 Uhr sehen sein wird. Die BBC-Produktion feiert Deutschlandpremiere mit der ersten Episode der vierten Staffel.