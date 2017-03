RTL: DSDS krempelt Recall-Shows um

Da hat sich Dieter Bohlen mal wieder etwas ausgedacht - DSDS ändert den Modus seiner Recall-Shows in Dubai. Neu dabei: Vorausgewählte Herausforderer.



In der aktuell laufenden Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" kommen erschwerte Bedingungen auf die Kandidaten der Recall-Shows zu. Denn nicht nur sie sind nach Dubai eingeladen worden, teilte der Privatsender RTL jetzt mit.