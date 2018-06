RTL: "Das Sommerhaus der Stars" ist startklar

Der Kölner Privatsender RTL hat zum dritten Mal sein "Sommerhaus der Stars" voll bekommen. Nun kann es schon fast losgehen.



Acht Paare werden sich vom 9. Juli (20.15 Uhr) in sechs Folgen maximal über 17 Tage in Portugal auf die Pelle rücken. Dort werde mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Die Paare werden laut RTL rund um die Uhr von Kameras begleitet. Nur eines der Duos kann zum Schluss der dritten Staffel die Siegprämie von 50.000 Euro in Empfang nehmen.